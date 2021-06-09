В Москве выявили 4 124 случая коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 4 124 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 311 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 781 человека, выписали при этом 849 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 10 407 новых случаев COVID-19. При этом в 1 682 (16,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 156 250 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.