Мощный ливень прошел в столице во вторник

Накануне в столичном регионе прошел дождь и сильный ветер. Мощный ливень нагрянул в Орехово-Зуево и Братеево, Марфино и Бескудниково.

Несколько часов заливало Митино, а также ТиНАО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

