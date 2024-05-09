09 мая, 06:45Общество
Санитарные автомобили "Линза" впервые примут участие в параде 9 мая
По Волгоградскому проспекту проехали санитарные автомобили "Линза". Они впервые примут участие в параде 9 мая.
Одна машина позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Бронированная модель создана на базе "Камаз" с колесной формулой 4х4. Санитарный автомобиль также может использоваться для перевозки медицинского имущества и развертывания на его базе медпункта батальона.
Где можно посмотреть на технику? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.