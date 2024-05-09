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09 мая, 06:45

Общество

Санитарные автомобили "Линза" впервые примут участие в параде 9 мая

Санитарные автомобили "Линза" впервые примут участие в параде 9 мая

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По Волгоградскому проспекту проехали санитарные автомобили "Линза". Они впервые примут участие в параде 9 мая.

Одна машина позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Бронированная модель создана на базе "Камаз" с колесной формулой 4х4. Санитарный автомобиль также может использоваться для перевозки медицинского имущества и развертывания на его базе медпункта батальона.

Где можно посмотреть на технику? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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