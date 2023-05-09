Волонтеры продолжают рассказывать москвичам о военной службе по контракту

Волонтеры продолжают помогать москвичам, интересующимся военной службой по контракту. Они раздают буклеты, а также рассказывают о нюансах. Например, о том, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке их выплат, а также о получении военных специальностей.

Стойки информации расположены в удобных локациях: возле железнодорожных станций, входов в метро, а также в других общественных местах.

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