Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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09 мая, 22:45

Общество

Волонтеры продолжают рассказывать москвичам о военной службе по контракту

Волонтеры продолжают рассказывать москвичам о военной службе по контракту

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Волонтеры продолжают помогать москвичам, интересующимся военной службой по контракту. Они раздают буклеты, а также рассказывают о нюансах. Например, о том, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке их выплат, а также о получении военных специальностей.

Стойки информации расположены в удобных локациях: возле железнодорожных станций, входов в метро, а также в других общественных местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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