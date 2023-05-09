Около 10 тыс военных и 120 единиц военной техники прошли по Красной площади

На Красной площади завершился парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 10 тысяч военных и 120 единиц вооружения и военной техники.

Традиционно в пеших парадных расчетах были представлены все виды Вооруженных сил России. Первыми по Красной площади прошли воспитанники московского военно-музыкального училища имени В.Халилова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



