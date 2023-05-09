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11:45

Общество

Парады в честь 78-й годовщины Победы прошли во многих регионах РФ

Парады в честь 78-й годовщины Победы прошли во многих регионах РФ

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Парад в честь 78-й годовщины Победы прошел не только в Москве. Первый парад состоялся в Петропавловске-Камчатском. Парадные расчеты и военная техника проследовали по центру города.

Во Владивостоке, кроме парада, состоялось возложение цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы войны. На Урале парадные расчеты прошли по центральным площадям Челябинска, Кургана и Екатеринбурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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