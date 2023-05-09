Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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06:15

Общество

Москвичам показали кадры парадов в регионах России

Москвичам показали кадры парадов в регионах России

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На востоке России парады в честь дня Победы уже завершились. Например, в Петропавловске-Камчатском парадные расчеты и военная техника прошли по центру города.

Во Владивостоке, кроме парада, состоялось возложения цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы войны. На Урале парадные расчеты готовятся выйти на улицы Челябинска, Кургана и Екатеринбурга. Последним стартует парад в Калининграде – в 11:00 по московскому времени.

В 2023 году парады проходят по сокращенной программе. Не такими масштабными будут и вечерние праздничные салюты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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