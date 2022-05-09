Москвичам рассказали о главных событиях 9 мая

09 мая, 21:00
130 боевых машин проехали 9 мая по улицам Москвы. На парад в этом году техника впервые добиралась по новому маршруту: из Печатников, потом на Волгоградский проспект, садовое кольцо и Тверскую. Экипажи начали готовиться еще с ночи. Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 11 тысяч военнослужащих.
После завершения парада Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Военнослужащие Президентского полка установили к Вечному огню венок из алых роз с лентами, выполненными в цветах российского флага, и почтили память погибших в войне молчаливым поклоном. В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся суворовских училищ. Вслед за главой государства они возложили к Вечному огню букеты из красных гвоздик.
Также в Москве сегодня состоялась акция "Бессмертны полк". По центру столицы с портретами ветеранов ВОВ прошли более миллиона человек. Это первая очная акция за два года: в 2020 и 2021 годах шествие проходило в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Акция "Бессмертный полк" по традиции проходит не только в России. Ветеранов вспоминают в этот день в десятках стран. В Пекине приняли участие в шествии около 350 человек. Также в китайской столице провели фотовыставку "Великой Победе посвящается", на которой представили работы фронтовых корреспондентов. В Риме бессмертный полк прошел по одной из центральных площадей города. Там собралось несколько сотен человек – российские иммигранты и коренные жители страны. Они несли портреты итальянских партизан.
А на ВДНХ в 77-ю годовщину Победы установили мировой рекорд. Там развернули гигантскую георгиевскую ленту. Ее длина составила 366 метров, а ширина – 7 метров. Неподалеку воздвигли "Сердце Победы" – арт-объект высотой 2,5 метра, на который любой гость сможет повесить георгиевскую ленточку. А рядом с ним – "Стена памяти", где москвичи и гости столицы смогут написать имена родных и близких-участников Великой Отечественной войны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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