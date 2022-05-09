Историк рассказал о своих родственниках, которые воевали во время ВОВ

Историк Андрей Малов-Гра рассказал о своих родственниках, которые воевали во время Великой Отечественной войны.

Он рассказал, что его дедушка был летчиком на фронте, а бабушка работала в санитарной роте батальона аэродромного обслуживания, где они познакомились. После победы в войне они поженились.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.