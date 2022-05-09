Москвичам напомнили, как принять участие в акции "Бессмертный полк"

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые с 2019 года пройдет в столице 9 Мая в очном формате.

Присоединиться может любой: нужно только взять с собой фотографию героя, приближавшего Победу.

Никакая предварительная регистрация не требуется. Также организаторы советуют взять документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и одежду, головной убор, захватить воду, а также зонты или дождевики на случай непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.