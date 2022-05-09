Эксперт рассказал, где можно узнать информацию о родственниках, участвовавших в ВОВ

Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоится в Москве 9 мая в 15:00. Участники акции пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

Историк Андрей Малов-Гра рассказал, где москвичи могут узнать информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.