Для участия в шествии "Бессмертного полка" собрались сотни тысяч москвичей

Плохая погода не стала преградой проведению в Москве шествия "Бессмертного полка", принять в нем участие собрались уже сотни тысяч жителей столицы.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоится в столице 9 мая в 15:00. Сбор участников памятной акции начался в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".

Участники акции пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.