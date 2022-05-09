Более миллиона человек могут стать участниками акции "Бессмертный полк" в Москве

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве 9 мая. Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек.

Участники акции пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.