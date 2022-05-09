Военно-историческая реконструкция пройдет на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ

В Москве отмечают День Победы. 9 мая в городе пройдет свыше 200 мероприятий. Большая программа будет и в Московской области, в том числе на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации. Посетителей ждет военно-историческая реконструкция.

Вечером на Соборной площади состоится праздничный концерт. Песни военных лет исполнят известные музыканты и коллективы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.