Историк рассказал о своих родственниках, которые участвовали в ВОВ

Шествие "Бессмертного полка" в столице начнется в 15:00. Участники собираются у станций метро "Белорусская", "Динамо" и "Маяковская".

Историк Андрей Малов-Гра рассказал о своих родственниках, которые принимали участие на полях сражений в Великой Отечественной войне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.