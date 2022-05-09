Температура в столице достигнет +10 градусов 9 мая

Из-за погодных условий в столице 9 мая отменили авиационную часть парада Победы. В данный момент на улице выглядывает солнце. При этом все еще достаточно холодно.

По словам синоптиков, в этот день будет максимум 10 градусов тепла. Кроме того, обещали осадки в течение дня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.