Дептранс Москвы поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

С Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравил московский департамент транспорта.

Еще за несколько дней до праздника волонтеры столичного транспорта начали развозить подарки участникам войны. Поздравили, в том числе, ветерана Евгения Филькина. Он 40 лет работал бригадиром по ремонту поездов в метрополитене.

Волонтеры также поблагодарили 92-летнего Ивана Морозова, ветерана, который работал слесарем в трамвайном депо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.