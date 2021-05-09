Известные артисты рассказали о подвигах своих близких.

В частности, Родион Газманов вспомнил своего дедушку – Павла Викторовича Мартиана, который командовал противовоздушной обороной в Мурманске. Второй его дед воевал в составе третьего белорусского фронта и участвовал во взятии Кенингсберга.

Актриса Олеся Судзиловская также рассказала о своем дедушке, который участвовал в боях на Курской дуге и был там тяжело ранен.

День Победы – тот день, который объединяет поколения. И нет семьи в нашей стране, которой так или иначе не коснулась бы война. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.