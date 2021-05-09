Российские дипломаты по всему миру исполнили песню "Катюша" в День Победы

Наши дипломаты поздравили россиян с Днем Победы. Они исполнили песню "Катюша". Флешмоб прошел в 54 странах мира. Видео появилось в Telegram-канале МИД.

В поздравлении приняли участие дипломаты и сотрудники посольств России в Белоруссии, Египте, Китае, Перу, США и других. Некоторые из них выступали, держа в руках фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны.

Один из дипломатов постоянного представительства РФ при ООН исполнил "Катюшу" на баяне прямо в зале заседаний международной организации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.