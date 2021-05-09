В Москве выявили 2 828 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 828 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 134 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России подтвердили 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 395 (16,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.