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09 апреля, 20:45

Общество

Врачи приняли роды во время пожара в Москве

Врачи приняли роды во время пожара в Москве

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Врачи приняли роды во время пожара в Москве

Врачи московского роддома городской клинической больницы (ГКБ) № 29 имени Баумана приняли роды во время пожара. Пока людей эвакуировали из здания, медики продолжали помогать женщине.

Москвичей предупредили о возможной гололедице. Она может образоваться из-за перепадов температуры с плюса на минус. Пешеходов и водителей попросили быть внимательнее. При этом коммунальные службы продолжают очищать улицы от сугробов.

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье прошли испытания беспилотных грузовиков. Фуры двигались полностью в автоматическом режиме. Такой вид транспорта может самостоятельно перестраиваться между полосами, а также реагировать на разнообразные погодные условия, например, включая дворники при дожде. Это не первый подобный запуск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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