Столетие отметила Московская организация Всероссийского общества слепых

Московская городская организация Всероссийского общества слепых отметила 100-летие. В честь юбилея в храме Христа Спасителя состоялся праздничный концерт с участием звезд эстрады и незрячих артистов.

На сцене выступили также волонтеры и лауреаты городских творческих конкурсов. Лучших сотрудников общества наградили за вклад в поддержку людей с нарушением зрения. В рамках мероприятия прошли выставки декоративно-прикладного искусства и продукции московских предприятий ВОС.

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