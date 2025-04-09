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09 апреля, 19:15

Общество

Столетие отметила Московская организация Всероссийского общества слепых

Столетие отметила Московская организация Всероссийского общества слепых

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Московская городская организация Всероссийского общества слепых отметила 100-летие. В честь юбилея в храме Христа Спасителя состоялся праздничный концерт с участием звезд эстрады и незрячих артистов.

На сцене выступили также волонтеры и лауреаты городских творческих конкурсов. Лучших сотрудников общества наградили за вклад в поддержку людей с нарушением зрения. В рамках мероприятия прошли выставки декоративно-прикладного искусства и продукции московских предприятий ВОС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоРоман Карлов

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