Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 16:30

Общество

На Патриарших прудах прохожая нашла телефон и вернула его хозяйке через телеграм-канал

На Патриарших прудах прохожая нашла телефон и вернула его хозяйке через телеграм-канал

Желтый уровень опасности объявлен в Москве до 13 апреля

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать профессию и не ошибиться

Врачи приняли роды во время пожара в Москве

Москвичей предупредили о возможной гололедице из-за похолодания

"Атмосфера": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве 10 апреля

Синоптики спрогнозировали потепление до 10 градусов в Москве к концу недели

Москва 24 покажет, какая погода была 9 апреля в прошлом и этом году

В России участились случаи обращения к врачам любителей бабл-ти

Москва 24 попросила прислать кадры столицы, сделанные 9 апреля 2024 года

На Патриарших прудах женщина уронила телефон – он выпал из кармана среди множества сумок и пакетов. Гаджет нашла сознательная прохожая, но разблокировать его не смогла. Тогда она обратила внимание на уведомление из телеграм-канала о книгах, всплывающее на экране.

Через администратора группы она разместила объявление, и вскоре владелица откликнулась. Девушки договорились о встрече и вернули потерянное. История вызвала волну восторга у подписчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика