На Патриарших прудах прохожая нашла телефон и вернула его хозяйке через телеграм-канал

На Патриарших прудах женщина уронила телефон – он выпал из кармана среди множества сумок и пакетов. Гаджет нашла сознательная прохожая, но разблокировать его не смогла. Тогда она обратила внимание на уведомление из телеграм-канала о книгах, всплывающее на экране.

Через администратора группы она разместила объявление, и вскоре владелица откликнулась. Девушки договорились о встрече и вернули потерянное. История вызвала волну восторга у подписчиков.

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