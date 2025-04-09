"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать профессию и не ошибиться

В программисты или в кондитеры? Теплый офис или работа руками? Когда стоит задуматься о будущем и как понять, чему учиться, чтобы стабильно зарабатывать?

Как пройти профориентацию, стоит ли доверять онлайн-курсам и можно ли сменить сферу после 15 лет стажа? Где искать работу студентам, мамам в декрете и тем, кто хочет переучиться?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил директор службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.