Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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09 апреля, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать профессию и не ошибиться

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать профессию и не ошибиться

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В программисты или в кондитеры? Теплый офис или работа руками? Когда стоит задуматься о будущем и как понять, чему учиться, чтобы стабильно зарабатывать?

Как пройти профориентацию, стоит ли доверять онлайн-курсам и можно ли сменить сферу после 15 лет стажа? Где искать работу студентам, мамам в декрете и тем, кто хочет переучиться?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил директор службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

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