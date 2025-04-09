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09 апреля, 12:45

Общество

В Москве большинство детей-сирот воспитываются в приемных семьях

В Москве большинство детей-сирот воспитываются в приемных семьях

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В Москве почти все дети-сироты живут не в учреждениях, а в приемных семьях. Родителям, которые готовы взять на себя такую ответственность, город оказывает материальную и психологическую поддержку.

В столице работают 25 школ приемных родителей, а также действует программа имущественной поддержки – спустя 10 лет семья, принявшая не менее пяти детей, может получить квартиру. Сейчас в столичных центрах содействия семейному воспитанию остаются менее тысячи детей – большинство уже обрели семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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