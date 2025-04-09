В России отметили рост количества вакансий с зарплатой от 100 тыс рублей

Почти на треть увеличилось число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей в России. Как выяснили аналитики одной из компаний по поиску работы, за последний год предложение с подобной оплатой сильнее всего выросло для курьеров – на 96%.

Рост зарплат отмечен и у водителей, а также машинистов, специалистов в сфере производства и строительной отрасли, а также менеджеров по продажам и врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.