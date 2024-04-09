09 апреля, 11:15Общество
Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь и грозу в столице 9 апреля
Температурные рекорды, кратковременный дождь и грозу спрогнозировали в Москве в течение 9 апреля. Синоптики сообщили, что столичная погода опережает календарь: воздух прогреется до 20 градусов, что соответствует майским значениям.
С чем связывают такие погодные условия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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