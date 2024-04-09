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09 апреля, 11:15

Общество

Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь и грозу в столице 9 апреля

Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь и грозу в столице 9 апреля

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Температурные рекорды, кратковременный дождь и грозу спрогнозировали в Москве в течение 9 апреля. Синоптики сообщили, что столичная погода опережает календарь: воздух прогреется до 20 градусов, что соответствует майским значениям.

С чем связывают такие погодные условия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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