Атмосферное давление в столице в понедельник приблизится к рекордным показателям. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Оно будет очень высоким и составит примерно 758 миллиметров ртутного столба при норме в 748. По словам синоптиков, установится комфортная температура, на несколько градусов выше нормы. А вот к Пасхе, по прогнозам, в столице чуть похолодает, зато будет сухо и солнечно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

