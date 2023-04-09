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09 апреля, 23:15

Общество

Атмосферное давление в столице в понедельник приблизится к рекордным показателям

Атмосферное давление в столице в понедельник приблизится к рекордным показателям

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Атмосферное давление в столице в понедельник приблизится к рекордным показателям. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Оно будет очень высоким и составит примерно 758 миллиметров ртутного столба при норме в 748. По словам синоптиков, установится комфортная температура, на несколько градусов выше нормы. А вот к Пасхе, по прогнозам, в столице чуть похолодает, зато будет сухо и солнечно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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