Долгожданное потепление пришло в столицу

В Москву пришло долгожданное потепление. В субботу, 9 марта, синоптики обещают небольшие дожди и до +12 градусов.

Как парки готовятся к сезону? Где уже открылся прокат? И сколько он стоит? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.