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09 апреля 2020, 16:30

Общество

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

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Столичные суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции. Девять человек оштрафованы на 15 тысяч рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволяет штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Соглашение передает МВД России часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.

С 2 апреля в столице действует закон, который налагает штраф за нарушение режима самоизоляции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24

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