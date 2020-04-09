09 апреля 2020, 16:30Общество
Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции
Столичные суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции. Девять человек оштрафованы на 15 тысяч рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволяет штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Соглашение передает МВД России часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.
С 2 апреля в столице действует закон, который налагает штраф за нарушение режима самоизоляции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24
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