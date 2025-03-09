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09 марта, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Телеканал Москва 24 рассказал о рубрике "Что вообще происходит"

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Лед на столичных водоемах стал критически тонким

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Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 9 марта.

Несмотря на аномально теплую погоду, на водоемах Москвы сохраняется лед. МЧС предупреждает, гулять по нему, тем более уходить далеко от берега, крайне рискованно. Трещины и полыньи могут образоваться в считанные минуты.

Более 26 километров дорог построят и реконструируют по программе комплексного развития территорий в столице. Трассы появятся в восьми бывших промзонах: "Соколиная Гора", "Котляково", "Черемушки", "Автомоторная", "Алтуфьевское шоссе", "Теплый Стан", "Силикатные улицы" и "Боткинский проезд", а также на территории в Тимирязевском районе.

Магнитные бури ожидаются в ближайшие сутки в Москве, предупреждают ученые РАН. Два коротких явления уже прошли 9 марта. Еще одна магнитная буря слабого уровня G1 начнется в понедельник, 10 марта, из-за корональной дыры на Солнце. Людям с хроническими заболеваниями врачи рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью.

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