Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 9 марта.

Несмотря на аномально теплую погоду, на водоемах Москвы сохраняется лед. МЧС предупреждает, гулять по нему, тем более уходить далеко от берега, крайне рискованно. Трещины и полыньи могут образоваться в считанные минуты.

Более 26 километров дорог построят и реконструируют по программе комплексного развития территорий в столице. Трассы появятся в восьми бывших промзонах: "Соколиная Гора", "Котляково", "Черемушки", "Автомоторная", "Алтуфьевское шоссе", "Теплый Стан", "Силикатные улицы" и "Боткинский проезд", а также на территории в Тимирязевском районе.



Магнитные бури ожидаются в ближайшие сутки в Москве, предупреждают ученые РАН. Два коротких явления уже прошли 9 марта. Еще одна магнитная буря слабого уровня G1 начнется в понедельник, 10 марта, из-за корональной дыры на Солнце. Людям с хроническими заболеваниями врачи рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью.