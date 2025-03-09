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09 марта, 19:30

Общество

Новости мира: Вьетнам продлил безвизовый режим для российских туристов

Новости мира: Вьетнам продлил безвизовый режим для российских туристов

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Власти Вьетнама продлили безвизовый режим для туристов из России до 2028 года. Оставаться в стране без оформления документа можно до 45 дней. Кроме того, с 22 марта между Россией и Вьетнамом запускают прямые рейсы.

В США снова бушуют природные пожары – лес горит на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. В пострадавшем районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Огонь блокирует проезд по некоторым дорогам. По данным властей, за день возникло сразу три крупных возгорания. Один из пожарных получил ожоги и был госпитализирован.

В Аргентине в результате наводнения погибли по меньшей мере 13 человек. В списке пропавших без вести есть дети. В пострадавших населенных пунктах уже несколько дней нет электричества и связи. Эвакуированы более тысячи жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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