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Новости

09 марта, 22:30

Общество

Москвич вернулся с СВО и сделал предложение своей девушке

Москвич вернулся с СВО и сделал предложение своей девушке

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Молодой москвич Андрей Сомов лишился ноги на СВО, но не потерял веру в себя и свои силы. Он прошел реабилитацию и вернулся на завод, где обучает новых сотрудников. Кроме того, он готовится к свадьбе с любимой девушкой.

Пара познакомилась четыре года назад. Сначала Андрей и Виктория просто дружили, а когда оказались за тысячи километров друг от друга, поняли, что не могут друг без друга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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