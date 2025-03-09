Москвич вернулся с СВО и сделал предложение своей девушке

Молодой москвич Андрей Сомов лишился ноги на СВО, но не потерял веру в себя и свои силы. Он прошел реабилитацию и вернулся на завод, где обучает новых сотрудников. Кроме того, он готовится к свадьбе с любимой девушкой.

Пара познакомилась четыре года назад. Сначала Андрей и Виктория просто дружили, а когда оказались за тысячи километров друг от друга, поняли, что не могут друг без друга.

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