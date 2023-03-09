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09 марта, 22:00

Общество

В Москве ожидается возвращение январских холодов

В Москве ожидается возвращение январских холодов

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В Москве ожидается возвращение январских холодов. В ночь на субботу в столичном регионе прогнозируется до -20 градусов.

Перед этим пройдет ледяной дождь. Не лучше будет и в воскресенье. Столбики барометров обрушатся до рекордного минимума в 726 миллиметров ртутного столба. Резкое снижение давления сопровождается штормовым ветром. Ожидается, что выпадет половина месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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