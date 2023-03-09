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Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Россияне купили 375 тысяч букетов 8 марта

Москвичи показали закат в столице 9 марта

"Жизнь в большом городе": товары для животных

"Мой район. Навигатор": москвичей ждут "температурные качели" 11–12 марта

"Деньги 24": россиян призвали откладывать деньги на пенсию

Москвич устроил рукопашный "бой со снегом" и попал на видео

В столице похолодает до минус 5–10 градусов в ночь на 10 марта

Банк "Тинькофф" устроил встречу с клиентами на катке в Парке Горького

Новости часа: под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, в Звенигороде мотодельтаплан упал на частный дом. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в экстренных службах Подмосковья. Помощь медиков потребовалась мужчине 45 лет. Здание в результате ЧП не получило разрушений. Причины и обстоятельства падения мотодельтаплана сейчас устанавливаются.

В Москве завершили самый крупный и проблемный долгострой. Порядка пяти тысяч дольщиков уже получили квартиры. И в ближайшие годы город планирует завершить строительство социальной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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