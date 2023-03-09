Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, в Звенигороде мотодельтаплан упал на частный дом. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в экстренных службах Подмосковья. Помощь медиков потребовалась мужчине 45 лет. Здание в результате ЧП не получило разрушений. Причины и обстоятельства падения мотодельтаплана сейчас устанавливаются.

В Москве завершили самый крупный и проблемный долгострой. Порядка пяти тысяч дольщиков уже получили квартиры. И в ближайшие годы город планирует завершить строительство социальной инфраструктуры.

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