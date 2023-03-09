Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

Общество

Россияне купили 375 тысяч букетов 8 марта

Россияне купили 375 тысяч букетов 8 марта

Москвичи показали закат в столице 9 марта

"Жизнь в большом городе": товары для животных

"Мой район. Навигатор": москвичей ждут "температурные качели" 11–12 марта

"Деньги 24": россиян призвали откладывать деньги на пенсию

Москвич устроил рукопашный "бой со снегом" и попал на видео

В столице похолодает до минус 5–10 градусов в ночь на 10 марта

Банк "Тинькофф" устроил встречу с клиентами на катке в Парке Горького

Новости часа: под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

День открытых дверей прошел в столичном управлении Роспотребнадзора

8 марта россияне купили 375 тысяч букетов. Это на четверть меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса "Продажи.рф". При этом общий объем трат остался на уровне прошлого года – 133 миллиона рублей. Средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

А траты на конфеты и шоколад, по данным сервиса, выросли более чем на 20% – до 184 миллионов рублей. При этом количество покупок сохранилось на уровне прошлого года. Эксперты объясняют это повышением цен к празднику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика