Россияне купили 375 тысяч букетов 8 марта

8 марта россияне купили 375 тысяч букетов. Это на четверть меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса "Продажи.рф". При этом общий объем трат остался на уровне прошлого года – 133 миллиона рублей. Средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

А траты на конфеты и шоколад, по данным сервиса, выросли более чем на 20% – до 184 миллионов рублей. При этом количество покупок сохранилось на уровне прошлого года. Эксперты объясняют это повышением цен к празднику.

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