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18:15

Общество

В столице похолодает до минус 5–10 градусов в ночь на 10 марта

В столице похолодает до минус 5–10 градусов в ночь на 10 марта

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Снегопад, который полдня шел в столице, прекратился. Снег продолжит идти лишь в некоторых районах – преимущественно на юге и юго-востоке города. Ночью похолодает до минус 5–10 градусов.

Днем в пятницу, 10 марта, по прогнозам синоптиков, будет до минус 6 градусов. В ночь на субботу, 11 марта, в Москву придут настоящие январские морозы. Столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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