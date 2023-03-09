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Общество

День открытых дверей прошел в столичном управлении Роспотребнадзора

День открытых дверей прошел в столичном управлении Роспотребнадзора

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Близняшек из Atomic Heart сыграла балерина Большого театра

Снежный покров в Москве вырастет на 2 сантиметра к вечеру 9 марта

В Москве на прошлой неделе число заболевших гриппом и ОРВИ не превысило эпидемических порогов. Во многом это удалось достичь благодаря профилактике.

Например, 9 марта в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей прошел день открытых дверей для предпринимателей. Там владельцам бизнеса еще раз напомнили, какие меры необходимо принимать на рабочих местах, чтобы уберечь сотрудников от инфекции и снизить риски заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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