День открытых дверей прошел в столичном управлении Роспотребнадзора

В Москве на прошлой неделе число заболевших гриппом и ОРВИ не превысило эпидемических порогов. Во многом это удалось достичь благодаря профилактике.

Например, 9 марта в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей прошел день открытых дверей для предпринимателей. Там владельцам бизнеса еще раз напомнили, какие меры необходимо принимать на рабочих местах, чтобы уберечь сотрудников от инфекции и снизить риски заболеваний.

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