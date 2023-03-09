Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о преступной схеме с "Пушкинской картой"

Новая преступная схема с "Пушкинской картой" и туристическим кэшбеком выявлена Росфинмониторингом, заявил на встрече с президентом глава ведомства Юрий Чиханчин. По его словам, преступники составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было. Работа ведомства идет совместно с ФСБ.

"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.