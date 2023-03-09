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Общество

"Актуальный репортаж": столичные врачи рассказали о биохакинге

"Актуальный репортаж": столичные врачи рассказали о биохакинге

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Столичные клиники и салоны предлагают спектр услуг биохакинга. Это процедуры, которые омолаживают организм и укрепляют иммунитет. Например, клиенты могут выбрать курс криотерапии и специальные капельницы.

Врачи рассказали, что такое биопеллеты и как экстремально низкая температура влияет на организм. Еще медики поделились особенностями использования биологически активных добавок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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