"Актуальный репортаж": столичные врачи рассказали о биохакинге

Столичные клиники и салоны предлагают спектр услуг биохакинга. Это процедуры, которые омолаживают организм и укрепляют иммунитет. Например, клиенты могут выбрать курс криотерапии и специальные капельницы.

Врачи рассказали, что такое биопеллеты и как экстремально низкая температура влияет на организм. Еще медики поделились особенностями использования биологически активных добавок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.