Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 марта

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

Большинство катков Москвы продлят работу до 10 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 739 мм ртутного столба 9 марта

Эксперты рассказали, как выбрать молочный шоколад

Астрологи и шаманы предсказали дальнейшее развитие СВО

Таиланд вошел в список самых популярных туристических направлений у россиян

Россияне нашли новые способы перевода денег за границу

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию морального вреда, если автобус не приехал или опоздал. Так, житель Подмосковья ждал автобус на остановке, но тот не появился. Следующий должен был прийти через 40 минут. После этого мужчина решил потребовать компенсацию за моральный вред, и суд вынес решение в его пользу.

Юристы утверждают, что рассчитывать на компенсацию за нанесение морального вреда может любой пассажир, который не дождался автобуса. Ее размер может варьироваться от 5 до 10 тысяч рублей.

Читайте также
обществосудытранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика