Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию морального вреда, если автобус не приехал или опоздал. Так, житель Подмосковья ждал автобус на остановке, но тот не появился. Следующий должен был прийти через 40 минут. После этого мужчина решил потребовать компенсацию за моральный вред, и суд вынес решение в его пользу.



Юристы утверждают, что рассчитывать на компенсацию за нанесение морального вреда может любой пассажир, который не дождался автобуса. Ее размер может варьироваться от 5 до 10 тысяч рублей.