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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов

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В России законодательно намерены запретить травлю учителей. В Госдуме предложили дополнить ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" принципом чести и достоинства педагога. Сотрудников школы хотят оградить от вмешательства в личную жизнь и от общественного осуждения.

По словам авторов инициативы, травля учителей происходит даже в случаях, когда действия педагогов не являются противоправными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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