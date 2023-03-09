В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов

В России законодательно намерены запретить травлю учителей. В Госдуме предложили дополнить ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" принципом чести и достоинства педагога. Сотрудников школы хотят оградить от вмешательства в личную жизнь и от общественного осуждения.

По словам авторов инициативы, травля учителей происходит даже в случаях, когда действия педагогов не являются противоправными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.