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Общество

Примерно 10% россиян провели без отдыха два года – опрос

Примерно 10% россиян провели без отдыха два года – опрос

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Примерно 10% россиян провели без отдыха два года. Еще 10% граждан были в отпуске за это время только один раз. По данным опроса, который провели в Сети, большинство из тех, кто ходил в отпуск по графику, не выбирались ни в какие путешествия.

Благодаря опросу выяснили, что между психическим состоянием и отдыхом можно проследить связь. Так, пропустившие отпуск люди жаловались на опустошение, истощение, стресс, повышенную раздражительность и проявление агрессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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