В Сети появилось видео, где россиянам якобы предложили выпрыгнуть из самолета над Крымом

Пилоты украинской авиакомпании якобы предложили пассажирам из России "выпрыгнуть из самолета и воссоединиться с родной гаванью". В тот момент борт пролетал в небе над Крымом. Ролик, снятый на борту украинского лайнера, появился в TikTok.

Впрочем, его быстро заблокировали в соцсети, а позже выяснилось, что это фейк. Никакой пилот ничего подобного не говорил – фразу про крымские горы записал подросток, который и наложил его на видео, после чего выложил в Сеть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.