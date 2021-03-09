Центр "Авангард" начал первую смену для 600 ребят из школ и колледжей Москвы

В центре "Авангард" начались военно-учебные сборы. Сейчас их проходят 600 московских старшеклассников и студенты колледжей. Программу разработали так, чтобы курсанты не сидели за партами, а все попробовали на практике.

Ребята пройдут строевую, огневую, тактическую подготовку и научатся оказывать первую медицинскую помощь. Центр создан при участии правительств Москвы и Московской области, а также министерства обороны.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли первую смену учебных сборов.

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