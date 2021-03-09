В Москве предложили достать из-под земли целую реку

В столице хотят достать из-под земли целую реку. Вернуть Неглинку предложил известный блогер-урбанист Илья Варламов.

Сейчас река течет по московским коллекторам. Кто и почему ее туда спрятал?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.