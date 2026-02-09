Форма поиска по сайту

09 февраля, 08:00

Общество

Астролог назвала лучшие районы столицы для каждого знака зодиака

Систематически "забывающих" детей в детсадах родителей могут начать штрафовать

В России младенцев начнут обследовать на новые заболевания

275 детей родились в Москве 8 февраля

Российские компании начали проводить экскурсии для детей своих сотрудников

Москвичей пригласили стать героями утреннего эфира

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 10 градусов 9 февраля

HR-эксперт рассказала, как правильно составлять резюме

Московские рекруты стали чаще использовать нейросети для отбора кандидатов

Эксперты предупредили о санкциях за неправильно установленную камеру возле квартиры

Астролог Тамара Глоба назвала лучшие районы столицы для каждого знака зодиака. Например, Козерогам, принадлежащим к стихии Земли, стоит обратить внимание на юго-запад и Тимирязевский район.

Для огненных знаков – Овна, Льва и Стрельца – идеальными местами будут Шаболовка, Измайлово и шоссе Энтузиастов. Воздушным знакам – Близнецам, Весам и Водолеям – подойдут районы, связанные с Павелецким направлением – Останкино и Проспект Мира.

В свою очередь, водные, в числе которых Раки, Скорпионы и Рыбы, могут посетить Тимирязевский, а также районы Рижского направления, Щелковское шоссе и Сокольники.

Астрологи утверждают, что Москва, благодаря своей кольцевой структуре, напоминает гороскоп с 12 лучами, каждый из которых символизирует определенный сектор и формирует энергетику города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

