Астролог назвала лучшие районы столицы для каждого знака зодиака

Астролог Тамара Глоба назвала лучшие районы столицы для каждого знака зодиака. Например, Козерогам, принадлежащим к стихии Земли, стоит обратить внимание на юго-запад и Тимирязевский район.

Для огненных знаков – Овна, Льва и Стрельца – идеальными местами будут Шаболовка, Измайлово и шоссе Энтузиастов. Воздушным знакам – Близнецам, Весам и Водолеям – подойдут районы, связанные с Павелецким направлением – Останкино и Проспект Мира.

В свою очередь, водные, в числе которых Раки, Скорпионы и Рыбы, могут посетить Тимирязевский, а также районы Рижского направления, Щелковское шоссе и Сокольники.

Астрологи утверждают, что Москва, благодаря своей кольцевой структуре, напоминает гороскоп с 12 лучами, каждый из которых символизирует определенный сектор и формирует энергетику города.

