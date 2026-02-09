Форма поиска по сайту

09 февраля, 07:15

Общество

Московские рекруты стали чаще использовать нейросети для отбора кандидатов

Эксперты предупредили о санкциях за неправильно установленную камеру возле квартиры

В России вдвое повысилась плата за воду без счетчика

В России с 1 марта начнут отключать квартиры от газа за нарушения

Юристы напомнили о невозможности выезда за границу из-за долгов

Социальные пенсии вырастут почти на 7% с 1 апреля

Москвичи пожаловались на проблемы со здоровьем после примерки вещей с маркетплейсов

Коммунальщики справились с последствиями снежного циклона в Москве

Арктический антициклон покинул Москву

"Новости дня": в ГД предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными

Московские специалисты по управлению персоналом для отбора кандидатов все активнее используют нейросети. По мнению экспертов, это связано с переизбытком кандидатов.

Кроме того, руководители не хотят увеличивать расходы на рекрутинг, поэтому рутинные задачи перекладывают на искусственный интеллект (ИИ).

Умная программа анализирует отклики по ключевым словам и отбрасывает большинство резюме. Чтобы попасть на собеседование, соискателям необходимо, чтобы их резюме практически полностью соответствовало этим параметрам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

