09 февраля, 07:15Общество
Московские рекруты стали чаще использовать нейросети для отбора кандидатов
Московские специалисты по управлению персоналом для отбора кандидатов все активнее используют нейросети. По мнению экспертов, это связано с переизбытком кандидатов.
Кроме того, руководители не хотят увеличивать расходы на рекрутинг, поэтому рутинные задачи перекладывают на искусственный интеллект (ИИ).
Умная программа анализирует отклики по ключевым словам и отбрасывает большинство резюме. Чтобы попасть на собеседование, соискателям необходимо, чтобы их резюме практически полностью соответствовало этим параметрам.
