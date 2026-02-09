Московские рекруты стали чаще использовать нейросети для отбора кандидатов

Московские специалисты по управлению персоналом для отбора кандидатов все активнее используют нейросети. По мнению экспертов, это связано с переизбытком кандидатов.

Кроме того, руководители не хотят увеличивать расходы на рекрутинг, поэтому рутинные задачи перекладывают на искусственный интеллект (ИИ).

Умная программа анализирует отклики по ключевым словам и отбрасывает большинство резюме. Чтобы попасть на собеседование, соискателям необходимо, чтобы их резюме практически полностью соответствовало этим параметрам.

