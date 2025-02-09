Нутрициолог рассказала, как выбрать кашу в пакетиках

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как выбрать кашу в пакетиках. По ее словам, для начала нужно оценить состав каши. В идеале в ней должна быть только крупа, также могут быть сублимированные продуты и ягоды.

Также при выборе каш быстрого приготовления имеет смысл обратить внимание на наличие в составе искусственных красителей и ароматизаторов, потому что они не добавляют пользы этому продукту.

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