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09 февраля, 07:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать кашу в пакетиках

Нутрициолог рассказала, как выбрать кашу в пакетиках

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как выбрать кашу в пакетиках. По ее словам, для начала нужно оценить состав каши. В идеале в ней должна быть только крупа, также могут быть сублимированные продуты и ягоды.

Также при выборе каш быстрого приготовления имеет смысл обратить внимание на наличие в составе искусственных красителей и ароматизаторов, потому что они не добавляют пользы этому продукту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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