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09 февраля, 09:30

Общество

Новости регионов: в Якутии температура опустилась до минус 50 градусов

Новости регионов: в Якутии температура опустилась до минус 50 градусов

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Якутию сковали сильные морозы. Сейчас столбики термометров там показывают почти минус 50 градусов. Также снегом завалило жилые дома, дороги, школы, поликлиники и другие социальные объекты.

У берегов Сахалина из-за шторма грузовое судно село на мель. Об этом сообщили в МЧС. Все произошло южнее порта Невельск. Известно, что балкер загружен углем, дизельным топливом и моторным маслом. На его борту находится команда из 20 человек, все они являются гражданами Китая. Сигналов бедствия они не подавали. Власти Сахалина ввели режим повышенной готовности, создан оперативный штаб. Прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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